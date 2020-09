Annoncée lors du Battery Day, la Tesla Model S Plaid aura jusqu'à 840 km d'autonomie

Les spécifications de la nouvelle version Plaid sont bluffantes, bien que les autres déclinaisons soient déjà très performantes. La Model S Plaid devrait ainsi permettre un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, et abattre le quart de miles en moins de 9 secondes, s'établissant comme la voiture de série la plus rapide du monde.

Ce nouvel opus de la grande berline de Tesla est une traction intégrale dotée de trois moteurs. Les performances sur circuit sont excellentes, puisqu'elle boucle le tour du circuit Laguna Seca en 1:30 alors que le prototype l’avait fait en 1:36,55 l’année dernière. Lucid a annoncé que son prototype de la Lucid Air avait bouclé ce même tour en 1:33.

Tesla reprend donc la tête du classement de l’autonomie et de la performance, mais, pas celui du prix le plus fort. Bien que la nouvelle version soit affichée à 139 990 € (tarif France), elle reste bien moins chère de plusieurs dizaines de milliers d’euros que les plus performantes versions de ses deux rivales, les Porsche Taycan et la Lucid Air.