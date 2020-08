La Lucid Air surpasse la Tesla Model S avec une autonomie annoncée supérieure à 800 km

Si le constructeur doit présenter sa version de série dans quelques semaines, il n’a pas résisté au plaisir d’annoncer avoir pulvérisé le record détenu par Tesla sur l’autonomie lors de son test d’homologation indépendant EPA, norme reconnue comme officielle aux États-Unis. Et le résultat n’est pas négligeable.

Les détracteurs du véhicule électrique lui reprochent souvent de ne pas offrir une autonomie suffisante pour effectuer de longs trajets ou pour éviter de devoir recharger trop souvent.

La Lucid Air vient de montrer qu’il est dorénavant possible de dépasser les 830 km d’autonomie. Certes, ces résultats sont obtenus sur un cycle d’homologation, dont les résultats sont généralement assez proches du cycle WLTP plus commun en Europe, et non d'un usage de tous les jours.