Selon Gina Raimondo, secrétaire au Commerce sortante : « Les voitures ne sont plus simplement de l'acier sur roues, ce sont des ordinateurs. Elles ont des caméras, des micros, des dispositifs GPS et d'autres technologies connectées à Internet ». Ces systèmes connectés représentent des points d'entrée potentiels pour la collecte de données sensibles. Le département du Commerce a donc établi de nouvelles règles pour protéger la vie privée des citoyens américains et la sécurité nationale. L'objectif : empêcher l'accès aux informations sensibles par des « adversaires » via ces technologies embarquées.

L'émergence des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome augmente les risques d'interventions extérieures non désirées sur les véhicules en circulation. Les constructeurs devront désormais se passer de tout équipement ou logiciel provenant de fournisseurs « ayant un lien suffisant avec la Chine ou la Russie ». Cette mesure complète une décision précédente : depuis le 27 septembre, les voitures électriques importées de Chine sont taxées à 100 %, rapportent nos confrères du Figaro. Les USA sont bien plus sévères que l'Europe, qui ne portent cette taxe qu'à « seulement » 38,1 % maximum.