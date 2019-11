Yamaha intègre Amazon Music et le contrôle amélioré Alexa sur ses produits MusicCast

Une mise à jour discrète et en deux temps

Enceintes sans fil : MusicCast 20, MusicCast 50

Barres de son : MusicCast BAR 400, ATS-4080, MusicCast BAR 40

Amplis-tuners AV : séries RX-Ax80, séries RX-Vx85, RX-S602, HTR-4072, CX-A5200

MusicCast VINYL 500

Ampli MusicCast Multi-Room XDA-QS5400

Source : Communiqué de presse

MusicCast permet en outre de créer des configurations multi-enceintes type Home-cinema via la fonction MusicCast Surround. Cela ne la dispense cependant pas de quelques lacunes.L'application ainsi que les modèles de cette gamme ne prenaient pour le moment pas en compte Amazon Music. Ce sera finalement chose faite dans la prochaine mise à jour, tout du moins en ce qui concerne sa version gratuite , évidemment. Le service s'ajoute ainsi à la liste des classiques du genre comme Deezer Spotify , Tidal, Qobuz et Apple Music.L'annonce pouvant être un peu prématurée, Yamaha ne parle pas encore d'une éventuelle prise en charge du service Amazon Music HD à l'avenir.Les produits MusicCast pouvaient déjà être pilotés par contrôle vocal via un produit Google Assistant, Siri (via Airplay 2) ou même Alexa. Mais jusqu'à présent les « Skills » MusicCast - des fonctions automatisées par Yamaha et définies par les commandes vocales - ne fonctionnaient pas sur les applications de streaming passant par Alexa. La future mise à jour permettra donc à une enceinte Alexa, type Echo ou Echo Dot, de contrôler ces applications de manière complète. Cette prise en charge évoluée reste tout de même limitée à Amazon Music et Deezer dans un premier temps, en tous cas en Europe.Le communiqué de Yamaha précise par ailleurs que la prise en charge Amazon Music et l'extension de la prise en charge des commandes Alexa ne se feront pas dans la même mise à jour. La première arrivera prochainement, la seconde «».Ces mises à jour concerneront les produits suivants (notez que même les platines se mettent à jour en 2019) :