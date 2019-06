Rivian : SUV et pick-up électriques pourront mutuellement se recharger

© Rivian

Rivian, des projets qui séduisent

Un bon système de dépannage

En novembre 2018,s'illustrait à travers deuxprésentés à l'occasion du: le SUV premium R1S et le pick-up R1T . Le second modèle s'avère déjà être un choix plus que judicieux au regard du succès des, observé en Amérique du Nord, et tout particulièrement aux Etats-Unis. Se positionner si tôt sur le créneau pourrait faire lui l'un des leaders en la matière, sur le segment de l'Rapidement, les projets de la firme d'outre-Atlantique ont tapé dans l'œil des grandes multinationales : séduit, le géant du e-commerce Amazon a investi 700 millions de dollars en février dernier , suivi par Ford, deux mois plus tard, à hauteur de 500 millions de dollars cette fois-ci. La machine est lancée, les projets se multiplient - à l'image du brevet de benne modulaire - et les annonces s'enchaînent.La dernière interview de R.J. Scaringe, CEO de la compagnie américaine, accordée au média The Drive nous en dit un peu plus sur les capacités de ces véhicules. Lors de l'entretien, celui dont la ressemblance avec Clark Kent est régulièrement mise en exergue, a lâché une petite exclusivité à son interlocuteur : un modèlepourraSi l'entrepreneur n'est pas rentré dans les détails, n'indiquant pas, par exemple, la capacité d'énergie délivrée en un certain laps de temps, il semble queentre eux pour transférer quelques précieux kilomètres d'autonomie. Pratique, lorsque deux utilisateurs s'aventureront loin dans la nature, sans borne à proximité, et que l'un d'entre eux, pour x ou y raison, se retrouvera en rade d'énergie. Ne reste plus qu'à admirer une démonstration IRL () pour en avoir le cœur net.