Ford : un SUV électrique conçu grâce à la plateforme MEB de Volkswagen

Un SUV électrique inspiré par la ligne du Ford Mustang Mach-E

Cette alliance avec le groupe allemand existe depuis 2019 et consiste à un échange de technologie, Ford apportant sa technologie de conduite autonome et Volkswagen, sa plateforme d'électrification.Le Président de Ford Europe, Stuart Rowley, a annoncé, plus tôt cette année, l'arrivée future de deux véhicules de tourisme basés sur la plateforme MEB de Volkswagen.Le premier modèle sera un SUV dont la ligne est inspirée directement de la Ford Mustang Mach-E , pour un tarif plus contenu, notamment grâce à l'utilisation de la plateforme MEB. Aucune information n'a pour le moment été communiquée concernant le second modèle à venir.On sait pour le moment que Ford prévoit une entrée de gamme équipée d'une batterie de 45 kWh et d'un moteur électrique de 150 ch, ainsi qu'une version haut de gamme gagnant une batterie de 77 kWh pour un moteur passant à 204 chevaux.Aux États-Unis, Ford prépare également la Ford Mustang Mach-E et le F-150 Electric, une évolution de son célèbre pick-up, plus adapté aux grands espaces américains qu'à nos routes européennes.