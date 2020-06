Lordstown annonce l'Endurance, un pick-up électrique prévu à près de 47 000 euros

Le P.-D.G. de l'enseigne, Steve Burns se veut rassurant, et déclare : « Nous n'avons pas eu besoin de construire une usine et de la peupler de robots - nous devons simplement reconfigurer cette usine et c’est ce que nous sommes en train de faire ici ». L'Endurance a effectivement été annoncé au sein d'une usine servant autrefois à la production de Chevrolet et de General Motors, sa maison-mère.