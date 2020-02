Nikola Motors présente un pick-up électrique de 1 000 km d'autonomie

Batterie et pile à combustible

À l'heure où l'électrique s'invite chez tous les constructeurs automobiles, ou presque, force est de constater que le créneau du pick-up s'approprie lui aussi comme il se doit ce type de motorisation voué à prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien. En témoignent le Hummer zéro émission de General Motors ou le Cybertruck de Tesla, pour ne citer qu'eux.Voilà maintenant qu'un nouvel acteur s'invite à la fête pour tenter de s'accaparer quelques précieuses parts du gâteau : Nikola Motors, dont le patron Trevor Milton s'est fendu d'un message Twitter pour présenter son dernier bébé nommé Nikola Badger . Ce dernier se démarque tout d'abord par son autonomie de 960 kilomètres, boostée à la fois par une batterie et une pile à combustible de 120 kW (8 kilos d'hydrogène).Dans l'idée, ce rayon d'action viendrait dépasser celui du Cybertruck Tri Motor, établi à 800 kilomètres. Sur le plan de l'accélération, le Nikola Badger n'a rien à envier non plus à ses futurs rivaux : le quatre-roues effectuerait l'exercice 0 à 96 km/h en l'espace de 2,9 secondes, soit parmi les meilleurs démarrages du secteur. Ces chiffres sont notamment obtenus en raison de sa puissance maximale de 906 chevaux.Long de 5,89 mètres, large de 2,18 mètres et haut de 1,87 mètre, le pick-up se dote d'une transmission intégrale et d'une capacité de remorquage de 3 630 kilos. Le tout pour un prix situé entre les 60 000 et 90 000 dollars, d'après le PDG Ce cinq-places a des atouts à faire valoir : à lui maintenant de séduire les foules en septembre 2020, mois durant lequel l'entreprise le présentera plus en détails.