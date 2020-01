Genesis, filiale de luxe de Hyundai, confirme son SUV électrique, le GV80, pour 2021

© Genesis

La concrétisation du GV80

Une version 100 % électrique confirmée, mais discrète

Entièrement électrique, ce SUV reste en partie secret : prévu pour un lancement en 2021, on n'en apprend que peu sur ses performances.D'ailleurs, pour le moment, le lancement de Genesis (et donc du GV80) en Europe reste incertain. En fait, le véhicule s'apprête pour l'heure à n'être lancé qu'en Corée du Sud et en version thermique. Néanmoins comme le rapporte le site spécialisé MotorTrends , Genesis a récemment affirmé la volonté de la marque de décliner son véhicule en trois versions, dont une entièrement électrique.Ceci appuie les déclarations de Luc Donckerwolke, responsable en design de Hyundai, qui répondait il y a maintenant un an au rédacteur d': «».Aujourd'hui, le GV80 est là, ou presque. La production de la version électrique doit démarrer en 2021. Sous le capot, la marque n'a donné aucune information concernant ce modèle, se cantonnant aux (belles) caractéristiques de son versant thermique. Ce dernier disposera d'un V6 diesel 3,0 litres six-cylindres délivrant 278 chevaux et capable de réaliser un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Genesis entend lui ajouter deux autres motorisations : un quatre-cylindres de 2,5 litres turbo (304 chevaux) et un V6 bi-turbo de 3,5 litres (380 chevaux). Il faudra attendre encore pour connaître la puissance, l'autonomie ou le prix de la version 100 % électrique.Le modèle est présenté comme se basant sur la G80, à laquelle s'ajoute le «» de «» pour souligner sa «». Le SUV GV80 intègre aussi différentes aides à la conduite, comme le régulateur intelligent (SCC-ML, que le constructeur décrit comme «»), l'assistance au changement de voie ou l'anti-collision. À l'intérieur, il embarquera un écran de 14,5 pouces. Celui-ci doit centraliser un maximum d'opérations à bord, le constructeur précisant qu'il interprétera l'écriture manuscrite pour l'entrée d'une adresse ou d'un numéro de téléphone.Genesis ajoute que «».