Hyundai voit grand : une offre composée de 44 hybrides et électriques en 2025

Ambitieux objectifs

Nouveau système de développement d'architecture

Source : Hyundai News

Que Hyundai se jette à corps perdu dans l'automobile électrique, ce n'est plus un secret. En mars 2019, le groupe sud-coréen levait le voile sur un investissement de 40 milliards de dollars destiné à sa nouvelle plateforme de véhicules zéro émission. En septembre de la même année, la firme asiatique devenait officiellement le 5e plus gros vendeur de voitures électriques au monde Cette dynamique positive lui donne ainsi des ailes et des objectifs ambitieux : le fabricant souhaiterait par exemple qu'un tiers de ses nouvelles immatriculations françaises soit électrique au cours du cru 2020 . Le fait est que Hyundai mettra visiblement toutes les chances de son côté au cours de cette nouvelle décennie, comme le suggère son dernier communiqué de presse officiel La multinationale compte ainsi investir 87 milliards de dollars d'ici 2025, lesquels serviront à faire gonfler son catalogue de véhicules électriques et hybrides : 44 au total, dont 11 voitures zéro émission. Le document de l'entreprise mentionne cependant un second chiffre plus élevé, 23 en l'occurrence, qui laisse place à la confusion.Aussi, 13 hybrides, six hybrides rechargeables et deux voitures à pile à combustible se joindront à ce programme également composé d'un nouveau système de développement d'architecture exclusivement dédié à l'électrique.Sans oublier une technologie de conduite autonome introduite en 2022, puis implémentée dans des véhicules commerciaux en 2023 et 2024.