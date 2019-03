Hyundai investit 40 milliards pour créer sa nouvelle plateforme de véhicules électriques

Un objectif de 44 nouveaux véhicules électriques d'ici 6 ans

Hyundai veut diriger le « changement de paradigme » de l'industrie automobile

Ce plan d'investissement colossal sur cinq ans vise à soutenir le développement de nouveaux modèles de voitures électriques et autonomes, ainsi qu'à donner un nouveau souffle aux services de transport. La construction d'une plateforme de véhicules électriques à part entière d'ici 2020 marque la première étape du plan de transformation de Hyundai pour faire face à la concurrence.La feuille de route de Hyundai est aussi ambitieuse que le montant de son investissement : produire 44 nouveaux véhicules électriques d'ici les six prochaines années. Cette nouvelle flotte de véhicules sera rendue possible par le lancement d'une plateforme entièrement dédiée.Si peu de précisions ont été apportées par la firme coréenne concernant les spécificités de ces nouveaux modèles, Hyundai vise une capacité d'autonomie de 400 km pour ces nouveaux véhicules - ce que propose déjà sa Kona électrique Placé aujourd'hui comme le cinquième plus grand constructeur automobile mondial , Hyundai veut surpasser la concurrence en répondant aux besoins qui affluent de Chine, d'Europe et des Etats-Unis.Mais au-delà d'une percée technologique et commerciale, c'est tout un « changement de paradigme » que souhaite mener la marque dans l'industrie automobile. Pour autant, les véhicules électriques ne sont pas la seule priorité dans ce plan d'innovation : une flotte de taxis autonomes est également en projet et pourrait voir le jour d'ici 2021 en Corée du Sud.