Hyundai voudrait qu'un de ses véhicules sur trois vendu en France soit électrique

Objectif : 12 000 véhicules électriques neufs vendus en 2020

Des modèles totalement électriques ou hybrides

Hyundai investit depuis plusieurs années dans les voitures électriques, avec, par exemple, la Ioniq ou le Kona . Et le groupe entend bien poursuivre ses efforts, en particulier en France, où il ne cache pas ses ambitions.Ainsi, dans le cadre de sa stratégie, Hyundai France a affirmé vouloir que 30 % de l'ensemble de ses ventes dans l'Hexagone en 2020 soient associées à un véhicule électrique ou hybride. En envisageant un volume total de 40 000 immatriculations, cela représenterait donc 12 000 voitures neuves supplémentaires comportant un module complet ou partiel d'électrification.Pour le constructeur automobile, cette ambition constituerait la suite logique de la progression enregistrée ces dernières années. «», explique Vincent Bernard, Directeur de la communication de Hyundai France. Il s'agirait donc de continuer à doubler la proportion chaque année, même si ce principe finira par être difficile à appliquer, à terme.Pour atteindre cet objectif, le groupe sud-coréen entend s'appuyer sur ses forces en présence, en particulier les SUV Tucson et Kona, ce dernier étant disponible en version 100 % électrique ou hybride. Quant à sa berline, la Ioniq, elle s'offre cette année un restylage, espérant ainsi séduire de nouveaux clients.Et à cet effet, Hyundai France compte aussi sur la force de persuasion de ses distributeurs. L'entreprise a donc prévu de former spécifiquement les concessionnaires et les commerciaux aux avantages de l'électrique, afin qu'ils puissent ensuite prêcher la bonne parole auprès des particuliers et des professionnels.