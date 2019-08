Hyundai se prépare à lancer sa première voiture à toit solaire, la Sonata Hybrid

© Hyundai

Annoncé lors du SEMA Show de Las Vegas en novembre 2018,met désormais dans la chaîne de fabrication lesqui viendront appuyer l'autonomie de la batterie de leur hybride rechargeable, laCes panneaux sont semi-transparents, en silicone et recouvrent l'intégralité du toit du véhicule. Lors de la conduite ou lorsque la voiture est garée au soleil pendant une durée d'au moins six heures, elle en profite pour, selon Hyundai, soit une autonomie gratuite de 1 000 à 1 300 kilomètres par an.La, qui était jusqu'ici une berline hybride rechargeable, recevra simplement ce panneau solaire en supplément. Ces panneaux sont disponibles depuis le mois de mars en Corée, et le seront bientôt aux États-Unis, mais aucune date n'a encore été donnée pour l'Europe.En France, la Sonata n'est pas commercialisée puisque la berline de la marque, nommée, sera remplacée l'année prochaine et gardera le même nom.cependant, ne souhaite pas en rester là et souhaiterait voir son concept de panneaux solaires transposé aussi aux voitures thermiques.», déclare, Directeur adjoint et directeur du département carrosserie chez Hyundai.L'entreprise coréenne ne cesse donc de, puisqu'elle a aussi pour projet de développer sa propre voiture autonome, dans le cadre d'un partenariat avec Yandex déjà présenté en mars dernier Ainsi, bien que cela ne représente à la fin de la journée que deux ou trois kilomètres d'autonomie, Hyundai veut s'appuyer sur cette innovation, déjà présente chez Toyota sur la Prius hybride rechargeable , ou chez Nissan, sur la compacte électrique Leaf Les constructeurs espèrent ainsi voir réduite la, grand questionnement des consommateurs concernant la mobilité tout électrique de demain. Certains vont même jusqu'à tenter de recouvrir de très larges surfaces de leur voiture avec des panneaux photovoltaïques, à l'image des start-up comme Lightyear , avec sa One, ou de Sono Motors avec sa Sono Sion.