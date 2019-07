Sonata : la voiture autonome de Hyundai et Yandex se dévoile avant son lancement à Moscou

Un premier prototype dévoilé

Une large flotte en approche

Source : Electrek

Une alliance qui porte visiblement ses fruits. En mars dernier , le célèbre fabricant de voituress'est rapproché d'une entreprise russe répondant au nom de. Cette dernière est en fait à l'origine du principal moteur de recherche utilisé dans son pays, mais possède un grand nombre de cordes à son arc, dans les domaines du transport, des publicités en ligne et des applications mobiles, à titre d'exemple.L'objectif de ce nouveau binôme fraîchement créé reposait principalement sur, soit des voitures capables,, de s'autogérer sans la présence d'un humain. Fin mai, les équipes de Yandex ont reçu entre leurs mains une Hyundai Sonata, au sein de laquelle un système de conduite autonome allait être intégré. C'est désormais chose faite six semaines plus tard.Un communiqué de presse publié sur Medium lève le voile sur leur premier prototype de véhicule sans conducteur, la, qui fait actuellement l'objet de tests poussés sur les terrains d'essai de Yandex. L'idée étant de tester sa fiabilité dans diverses conditions climatiques, le tout en mise en situation réelle impliquant d'autres voitures autonomes en circulation.Ambitieux, Yandex espère faire gonfler sa flotte à hauteur ded'ici la fin de l'année 2019 afin de, dans un avenir proche, déployer son tout premier véhicule autonome dans les rues de Moscou, d'après la compagnie.Son alliance avec Hyundai lui permettrait égalementsur de nouveaux modèles de la marque asiatique, filiale comprise (Kia, notamment).