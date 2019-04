Sono Sion, la voiture électrique rechargeable à l'énergie solaire, sera construite dans des usines suédoises

« Un mouvement, pas une entreprise »

La Sono Sion en détails

La start-up allemande prévoit de faire sortir 43 000 véhicules de ses chaînes de production chaque année jusqu'en 2028, grâce à un partenariat avec l'entreprise spécialisée NEVS.Le fondateur de Sono Motors met d'emblée les points sur les i : ce partenariat et la production de la Sono Sio sont «». La start-up, fondée à Munich en 2016, ambitionne de participer à l'émergence d'une « mobilité durable indépendante des énergies fossiles », et affirme avoir conçu son premier véhicule, la Sono Sion, dans cette optique.Originalement prévue en 2019, la production de ce véhicule électrique et capable de se recharger grâce à l'énergie solaire a finalement été repoussée à la seconde moitié de l'année 2020. L'entreprise NEVS, par ailleurs propriétaire du constructeur Saab Automobile et spécialisée dans l'énergie propre, précise que l'intégralité de l'énergie utilisée pour faire tourner les chaînes de production sera renouvelable.La Sion imaginée par Sono Motors est un véhicule multisegment électrique recouvert de 300 cellules solaires permettant de recharger la batterie de 35 kWh. Comme tous les modèles électriques du marché, la Sono Sion peut également être rechargée sur borne dédiée ou sur prise. La start-up annonce une autonomie de 250 km et une vitesse de pointe à 140 km/h, ainsi qu'une puissance moteur de 120 kW.Le prix de départ annoncé par Sono Motors est de 16 000 euros, auxquels s'ajouteront les frais de location de la batterie. L'entreprise a également évoqué un second modèle, plus grand, à 25 500 euros. Un rapport promesse/prix qui semble séduire du monde : d'après le site de la start-up, 10 000 précommandes ont déjà été enregistrées.