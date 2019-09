Hyundai (et sa filiale Kia) devient le 5e plus gros vendeur de voitures électriques au monde

© Hyundai

Dans la course à l'électrification qui fait rage ces dernières années, le duo de marques ne cédera pas de places de marché à ses concurrents et compte bien continuer la croissance de ses ventes en proposant dès la fin de cette année uneélectrique au nouveau design.Ce sont exactementqui ont été vendus par ces marques durant les six premiers mois de l'année, contre seulement 18 445 sur toute l'année dernière.a ainsi pu vendre 30 963 voitures, dont 75 % de Kona EV , eta écoulé 13 875 véhicules, avec 73 % de e-Niro En 2014, Hyundai représentait seulement 0,9 % de part de marché des véhicules électriques à travers le monde. Cette année, durant les six premiers mois, c'estque l'entreprise obtient, soit 2,4 points de mieux par rapport à l'année dernière. Une augmentation record qui permet au constructeur sud-coréendes constructeurs de véhicules électrifiés, quand il entrait tout juste dans le top 10 l'année dernière.Hyundai devra maintenant faire face à ses rivaux que sont Tesla, BYD (une entreprise chinoise basée à Shenzhen), Renault-Nissan et SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).Le groupe compte donc continuer sur sa lancée durant le second semestre, et le directeur général de Hyundai France,espère ainsi que «».Une attente réaliste puisque les analystes estiment que. Cette année, ce sont pour l'instant 700 000 véhicules électriques qui ont été vendus quand les ventes atteignaient 1,19 million de véhicules écoulés à la fin de l'année 2018.