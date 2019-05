Hyundai et Kia investissent dans Rimac pour développer deux sportives électriques

Hyundai, principal investisseur

Source : Rimac.

Fondée en 2009 par Mate Rimac, alors âgé de 21 ans, la société croate Rimac Automobili s'est depuis fait un nom dans le secteur automobile, et plus particulièrement sur le segment des sportives électriques. Le groupe s'est ainsi illustré à travers deux modèles que sont le, présenté au salon de Francfort 2011, et le, introduit à l'occasion du salon de Genève 2018 , puis réapparu lors de l'édition 2019 Visiblement déterminé à renforcer leur place sur le créneau des sportives électriques, le duo sud-coréen a décidé de travailler en étroite collaboration avec Rimac. Pour ce faire, les trois parties se sont mises d'accords sur un investissement de 80 millions d'euros, réparti de la manière suivante : 64 millions d'euros de la part du premier, 16 millions d'euros du second, est-il précisé dans un communiqué de presse officiel.Le binôme asiatique va ainsi s'appuyer sur le savoir-faire de leur homologue pour concevoir deux sportives électriques : l'une s'intégrera à la gamme « N » de Hyundai, déjà composée de la i30 et de la Veloster N, lorsque l'autre prendra la forme d'un, est-il indiqué. Force est de constater que Hyundai et Kia intensifient leurs efforts pour élargir leur offre électrique à un public friand des sportives.