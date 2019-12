Kia : une berline électrique issue du concept Imagine produite d'ici 2 ans

Style élégant

« Nous travaillons sur une Picanto électrique »

Source : Automotive News Europe

En mars 2019, le salon automobile de Genève avait été l'occasion pour nombre de constructeurs d'exhiber des concepts automobiles encore au stade de prototype. Parmi eux, Kia et son modèle Imagine, dont les lignes esthétiques se veulent «», écrivait à l'époque Bastien Contreras , dans les colonnes de Clubic.Outre sa calandre en forme de « masque de tigre », Imagine s'armait d'un toit panoramique en verre du plus bel effet, épaulé par des portières antagonistes qui se démarquent forcément des autres modèles. Bref : au premier coup d'œil, ce véhicule électrique arborait un style élégant et prometteur, que les utilisateurs pourront à l'avenir s'approprier.Car oui, Imagine a pour vocation d'être produit en masse d'ici un ou deux ans par le constructeur sud-coréen, comme l'a confirmé Emilio Herrera, Chef des opérations de Kia Motors Europe, dans le cadre d'une interview accordée à Automotive News Europe. Mieux : ce modèle aura le droit à une plateforme dédiée uniquement à certains véhicules électrifiés du groupe. Une seconde plateforme modulaire destinée à des modèles thermiques et zéro émission sera aussi de mise.L'intéressé s'est également attardé sur un autre produit de la gamme Kia, la citadine Picanto, qui pourrait bénéficier d'une déclinaison électrique au cours des prochaines années.», peut-on lire. Et M. Herrera d'estimer une fourchette tarifaire de ce futur véhicule urbain : autour des 20 000 euros environ.