Salon Auto de Genève : Kia dévoile son concept-car électrique Imagine

L'électrique pour véhiculer des émotions

21 écrans en forme de pied de nez à la concurrence

Pour le Salon international de l'automobile de Genève a décidé de miser sur l'électrique, avec son nouveau concept-car, baptisé. Et pour promouvoir ce modèle, la société a choisi de délaisser les «», comme «».Kia a en effet considéré que la meilleure façon de répondre aux préoccupations des automobilistes était «». Aucune information n'a donc été livrée quant àou la motorisation de la voiture. En revanche, le constructeur a largement mis en avant son design.De manière générale, ses lignes se veulent à la croisée des chemins entre un SUV, une berline et un crossover. L'idée étant notamment de donnerà une voiture entièrement électrique. L'allure du véhicule est notamment complétée par une calandre à l'avant en forme de « masque de tigre », un unique panneau de verre pour couvrir le pare-brise et le toit, ou encore des portières « antagonistes » (les portières arrière s'ouvrant dans l'autre sens).Par ailleurs, Imagine est équipé de quatre pneus Goodyear 255/35 R22 « Intelligrip », conçus sur-mesure pour le concept-car. Ces derniers sont dotés decapables de communiquer des informations au système électronique de la voiture, en particulier concernant les conditions de la route. Ce qui permet au véhicule d'adaptersa conduite.Enfin, l'intérieur du concept-car présente également une particularité notable : la présence de pas moins de 21 écrans ultra-haute définition ! Ce système a pour but premier de fournirau conducteur, dont les itinéraires de navigation, la gestion de la température ou des médias. Mais, pour Kia, cela constitue également «».