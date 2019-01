Kia et Hyundai imaginent une station de recharge sans fil dédiée aux voitures électriques

Charge par induction et fonctionnalités autonomes

Une technologie commercialisée d'ici 2025

Chaque année,prend une dimension toujours plus importante : en témoignent les nouveaux modèles attendus pour l'année 2019 , sans oublier un catalogue de produits encore plus étoffé grâce à une année 2018 riche en nouveautés . Et dans cette dynamique positive, le Sud-coréenet le Chinoiscomptent bien apporter leur pierre à l'édifice, grâce à des concepts innovants, à même de construire l'avenir.À ce titre, le duo s'est fendu d'un communiqué de presse officiel dans lequel est présentée leur vision à moyen terme des recharges électriques. Le principe de leur projet repose à la fois sur desintégrées aux voitures et sur. Dans l'idée, un utilisateur pourrait, par le biais d'une application, envoyer son automobile en rade de batterie à une station de charge sans fil, située dans un parking.La voiture s'y rendrait alors sans aucun conducteur et se placerait à, sous lequel se trouverait une charge par induction. Une fois ses batteries pleines, le véhicule serait capable de se garer de manière totalement autonome sur une place dédiée, en attendant, par exemple, que son propriétaire finisse ses courses. Une fois ces dernières terminées, l'utilisateur n'aurait qu'à appuyer sur un bouton pour voir sa voiture revenir d'elle-même.Sur le papier, le concept est bien évidemment séduisant. Dans les faits, les constructeurs ont encore du pain sur la planche. Hyundai et Kia, tous deux positionnés sur le créneau des voitures autonomes - le premier d'ici 2030 , le second aux côtés de Samsung - envisagent de commercialiser cette technologie une fois les véhicules sans conducteur de niveau 4 introduits sur le marché,selon eux. À dans six ans.