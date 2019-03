Salon automobile de Genève : les voitures électriques les plus attendues

La Peugeot e-208, porte-étendard français

Mark Zero, made in Swiss

Polestar 2 : Tesla peut trembler

E-Go et ses concepts originaux

La Renault Ami One Concept, sans permis et connectée

Audi, un stand 100 % électrique

Model S Shooting Brake : le carrossier RemetzCar en roue libre

« Honda e Prototype », le look néo-rétro du salon

Volkswagen, Buggy style

Seat Minimo : from Barcelone to Genève

Skoda VISION iV, un style agressif

Salon automobile 2019 de Genève



Salon automobile 2019 de Genève, qui se tient du 7 au 17 mars

Au fil des années, force est de constater que l'électrique prend une place de plus en plus importante au sein des plus grands salons internationaux dédiés à l'automobile, à commencer par celui de Paris. L'un des grands rendez-vous incontournables de ce début d'année 2019 n'est autre que celui de Genève, dont la 89e édition organisée du 7 au 17 mars pour le grand public, et du 5 au 6 mars pour la presse, devrait nous gâter.De la Polestar 2 à la Mark Zero en passant par l'Ami One Concept de Citroën, la Peugeot e-208 ou encore la Skoda Vision iV, les modèles électriques ne devraient pas manquer en Suisse. Nombre de fabricants ont d'ores et déjà dévoilé en avant-première leur modèle prochainement exhibé. De quoi établir une petite liste des voitures électriques les plus attendues de l'événement que Clubic couvrira.Parce qu'un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. La France sera notamment représentée par l'un de ses fleurons automobiles, Peugeot. La marque au lion profitera de Genève pour exhiber en chair et en os sa nouvelle Peugeot e-208 électrique, récemment présentée dans un communiqué de presse officiel. L'occasion de s'approcher un peu plus près de ce modèle susceptible de concurrencer la Renault Zoe.Piech Automotive jouera à domicile. La start-up suisse fondée par l'arrière petit-fils de Ferdinand Porsche, fondateur du groupe Volkswagen en 1937, a développé une sportive 100 % électrique dont le design a été dévoilé il y a quelques jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Mark Zero a fière allure. Outre son autonomie de 500 kilomètres , rien ou presque n'a fuité dans les médias. Le salon sera l'occasion, on l'espère, d'en apprendre un peu plus.Depuis la toute première annonce, la Polestar 2 est considérée comme la grande concurrente de la Model 3. La filiale sportive de Volvo a d'ailleurs tenu une conférence digne desd'Apple et compagnie pour officiellement présenter son nouveau modèle électrique au monde entier. Un produit alléchant sur le papier, mais dont les performances se veulent légèrement inférieures que la Model 3.Si l'Allemagne est célèbre à travers le monde pour ses constructeurs automobiles de renom, le pays regorge également de jeunesaux idées novatrices. C'est par exemple le cas de e.GO, dont la présence à Genève lui permettra de révéler ses concepts électriques e.GO Life, e.GO Life Concept Sport, e.GO Mover et e.GO Lux. Soit deux citadines et deux minibus électrifiés récemment apparus dans les colonnes de Clubic Il y a deux semaines, le groupe Renault surprenait tout le monde en dévoilant un concept de biplace électrique connecté : l' Ami One , disponible dès l'âge de 16 ans sans permis de conduire. Ce modèle se distingue par son design cubique et son mode de fonctionnement : le smartphone est un élément central de l'expérience utilisateur. Sans lui, l'usager ne peut tout simplement pas démarrer le véhicule.La marque allemande Audi ne compte pas faire tapisserie à Genève. La firme d'outre-Rhin va ainsi s'illustrer au travers d'un stand 100 % électrique et hybride , qui reflète ici ses grandes ambitions dans le secteur. Au programme : l'Audi Q4 e-tron , la fameuse e-Tron GT et deux autres modèles électrifiés encore secrets. Une chose est sûre : ce géant de l'automobile risque de se retrouver sous le feu des projecteurs.Ceci n'est pas un modèle développé par Tesla. Mais son design a été créé à partir de la Model S P85, puis transformé en une déclinaison break. A l'origine de ce concept : un certain RemetzCar, carrossier néerlandais ayant cependant mis son projet en pause, selon Auto Plus . Un modèle unique foulera tout de même le sol du salon suisse.L'allure néo-rétro de l'« Honda e Prototype » ne devrait pas passer inaperçu. Et pour encore plus attirer l'attention, la compagnie japonaise a distillé les informations à son sujet au fil des communiqués de presse publiés . Cette voiture se démarque par son toit panoramique, des rétroviseurs virtuels et toute une série d'écrans intérieurs aux nombreuses fonctionnalités connectées et intelligentes.A chacun sa technique pour se différencier des autres. Celle de Volkswagen se veut originale, car articulée autour d'un Buggy électrique inspiré des « Dune Buggies » de l'époque. Aucune caractéristique de ce modèle taillé pour les chevauchéesn'a été dévoilée. Genève sera donc le moment pour la firme allemande de lever le mystère.Le constructeur Seat n'a pas attendu Genève pour introduire son Minimo, un quatre-roues électrique largement inspiré de la Renault Twizy . Ce petit véhicule a en effet été présenté au2019, à Barcelone. Qu'importe : il traversera les Pyrénées puis une partie de la France pour poser ses valises en Suisse. Pour le plus grand bonheur de sesLe tchèque Skoda tentera quant à lui de se faire une place avec sa VISION iV au look agressif. Seul des visuels 3D nous ont donné un bref aperçu de la bête , sans pour autant que l'on arrive à s'en faire une idée claire et définitive. Genève sera l'occasion de l'admirer IRL (In Real Life).