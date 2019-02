Honda en dévoile un peu plus sur son prototype électrique inspiré du EV Concept

Rétroviseurs virtuels

On l'appelait jusqu'ici, car inspirée de ce modèle présenté en 2017. Il faudra désormais la nommer « Honda e Prototype », comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel publié par le constructeur asiatique. Après quelquesobservés ces derniers mois, ce dernier accentue sa campagne de communication avant le salon automobile de Genève, organisé du 7 au 17 mars 2019.L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette citadine électrique exclusivement dédiée à la mobilité urbaine. Ainsi prend-on connaissance de son toit panoramique offrant une vue imprenable à l'ensemble des passagers. Outre ce détail esthétique, Honda promet des, couplées à des poignées de portes affleurantes qui se nichent sur le flanc des portières.L'une des principales innovations de ce véhicule réside dans ses rétroviseurs virtuels : en lieu et place des traditionnels miroirs s'invitent des caméras -- dont le flux est diffusé sur deux écrans situés de part et d'autre de l'habitacle avant. Son intérieur se veut quant à lui minimaliste car doté d'une multitude d'écrans aux. Clubic vous les présentait dans cet article L'extérieur du modèle affiche un look néo-rétro toujours aussi attrayant. Honda nous apprend d'ailleurs que le capot avant accueille en son centre la prise de recharge, laquelle est recouverte d'une protection en verre qui indique l'autonomie restante de la voiture. Si la capacité de la batterie électrique n'a pas été précisée, la firme japonaise indique une durabilité de 200 kilomètres. Soit un chiffre très moyen, mais suffisant pour un usage en milieu urbain.En revanche, mention spéciale à la charge rapide : la Honda électrique retrouvera 80 % de son énergie en l'espace de 30 minutes seulement. La production débutera d'ici la fin de l'année 2019, pour un lancement normalement programmé en 2020 . D'ici-là, le salon suisse constituera une étape importante dans la stratégie marketing de la marque.