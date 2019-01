Honda : son véhicule électrique rétro-futuriste repoussé à 2020

Un modèle de production présenté en 2019

Devenir une référence en la matière

Sa présentation au salon de l'automobile de Francfort 2017 avait suscité un certain intérêt de la part des médias spécialisés : laau style rétro-futuriste, encore au stade de concept, et donc sans nom officiel, avait à l'époque été annoncée pour l'année 2019. Il n'en sera rien, puisque selon un rapport sur lequel a mis la main le média Electrek , sa commercialisation a été retardée à l'année 2020.A l'heure actuelle, aucun élément justificatif ne vient expliquer les raisons de ce report. Toujours est-il qu'une nouvelle version du prototype pourrait voir le jour au salon de l'automobile de Genève, en mars 2019, suivi d'un modèle de production exhibé au salon de Francfort, en septembre de la même année. L'occasion pour l'entreprise japonaise de peaufiner son produit présenté aux yeux des professionnels et du grand public.Le rapport mentionne également les objectifs initiaux du groupe asiatique : vendre 5000 exemplaires de cette voiture électrique, par an, en Europe. Ce qui reste plutôt modeste au regard des ambitions de la marque asiatique sur le créneau de l'électrique. En 2016, la firme du Pays du Soleil-Levant avait déclaré : «».La compagnie devra s'imposer comme un acteur incontournable du secteur pour devenir l'une des références en la matière.Plus récemment, Honda a levé le voile sur une nouvelle voiture électrique intitulée Everus VE-1 . Un produit aux caractéristiques standards uniquement cantonné au marché chinois.