Everus VE-1 : une nouvelle voiture électrique signée Honda

Des caractéristiques modestes

Une Honda Fit électrique en développement

2/3 des voitures de la marque Honda seront électriques en 2030 : les déclarations de Takahiro Hachigou , président de l'entreprise japonaise, en 2016, avaient reçu un certain écho médiatique. Et le fabricant du pays du Soleil levant compte bien joindre le geste à la parole après un tel engagement. C'est pourquoi l'entreprise s'est attelée à développer un nouveau véhicule électrique récemment présenté au salon de l'automobile de Guangzhou, en Chine.Everus VE-1, de son nom, n'a pas pour objectif de traverser les frontières du continent asiatique. Sa commercialisation se cantonnera au territoire chinois, un marché plus que juteux pour le constructeur Honda. Ce nouveau produit montre en tout cas toute la motivation de la multinationale à mettre en place une offre de plus en plus composée de voitures électriques.La fiche technique de l'Everus VE-1 affiche des caractéristiques somme toute modestes : un moteur de 120 kW et une batterie de 53,6 kWh lui conférant une autonomie de 340 km et une vitesse de pointe de 140 km/h. Mais comme le note judicieusement Electrek , la norme actuellement en vigueur, à savoir la WLTP, devrait quelque peu abaisser l'autonomie du modèle. Dans les faits, cette dernière est donc plus basse.La production en masse devrait débuter d'ici la fin de l'année, avant une commercialisation officielle dans les mois qui suivent, accompagnée d'une grille tarifaire de 21 000 euros environ.L'Everus VE-1 est également susceptible de participer à un service de partage de voitures électriques, et pourrait être rejoint par un autre modèle actuellement en cours de développement : une Honda Fit urbaine (environ 15 000 euros), dotée d'une petite mais puissante batterie, qui sera déployée dans le monde entier le jour de sa sortie.