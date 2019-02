Minimo : le Renault Twizy (joliment) revisité par Seat

Seat Minimo : le quadricycle urbain de demain ?

Une batterie interchangeable ?

À l'instar de nombreux autres constructeurs,se projette dans l'avenir de la mobilité urbaine et dévoile, un véhicule 100 % électrique assez largement inspiré d'un certain Renault Twizy.Le constructeur Seat lève le voile sur une vision de l'avenir de la mobilité urbaine, en présentant sonMinimo. Un petit quadricycle 100 % électrique, évidemment mis au point pour faciliter les déplacements urbains. Selon Seat, «».D'une longueur de 2,5 m et d'une largeur de 1,24 m, le concept-car Seat Minimo est suffisammentpour se faufiler dans les rues les plus encombrées de la ville. Selon le constructeur, contrairement aux autres véhicules similaires, la Minimo ne fait pas l'impasse sur le confort, avec des jantes 17", une position de conduite surélevée, ou encore un vrai espace pour le passager.À cela s'ajoute un design fermé, qui protège les occupants de la pluie par exemple, mais contribue également à améliorer une sécurité plus générale. Les portes sontet articulées pour s'ouvrir dans les espaces les plus étroits. La porte gauche du conducteur est plus petite, permettant d'offrir plus d'espace à la surface vitrée du véhicule et augmentant ainsi la visibilité des passagers. À l'inverse, la porte droite, plus grande, permet d'entrer et de sortir du véhicule sans effort.La Seat Minimo offre. Grâce à sa conception innovante, il est tout à fait possible depar une batterie pleinement chargée. Placée dans un espace accessible sous le plancher du véhicule, la batterie peut en effet être remplacée par une batterie neuve en quelques secondes.Enfin, la Seat Minimo promet une expérience numérique transparente pour l'utilisateur (en utilisation privée ou partagée), avec une clé numérique et la technologie Android Auto. Situé derrière le volant, uncombine les fonctions d'instrumentation de bord et le contenu numérique du smartphone de l'utilisateur, avec les exigences de sécurité indispensables au volant.Reste à savoir maintenant si ce concept Seat Minimo, qui sera présent également au Salon de Genève , aboutira prochainement sur un modèle de série.