Sondors EV, l'étonnante (et abordable) voiture électrique à 3 roues issue du crowdfunding

Sondors, l'anti-Tesla par excellence ?

3 roues, le choix de la différence

« Révolutionnaire », « Séduisante », « Exquise »... La presse américaine au sujet du prototype réalisé par Sondors est dythirambique.Ils témoignent d'un réel intérêt pour la, que le constructeur s'apprête à lancer en avril. Deux sièges à l'avant, un autre à l'arrière, le véhicule utilise une batterie lithium-ion qui offre une autonomie variable selon la version : 75, 150 ou 200 miles (120, 240 et 320 km).La version de production propose le chauffage, l'air conditionné, des vitres électriques, des airbags pour 10 000 $ (environ 8 700 €) dans sa la version 75 miles d'autonomie. «», indique la marque.Storm Sondors, le PDG de Sondors, explique qu'il n'est plus possible selon lui de devoir choisir entre une voiture électrique ou une voiture abordable. Il est possible de «» et deUn choix assumé qui permet «». 3 roues, c'est une solution pour réduire le poids et le coefficient de traînée, ce qui permet une utilisation plus efficace de la puissance et des performances loin d'être ridicules. De 5 à 8 secondes pour couvrir le 0 à 100 km/h, la Sondors est peut-être la réponse « low-cost » à la demande en matière de voitures électriques. Car les 3 roues jouent sur le prix très attractif, bien entendu.Sondors a mené une campagne de financement participatif (avec plus de 1 millions de dollars collectés) et propose aux investisseurs qui le souhaitent d'apporter leur part en devenant actionnaires. Aucune information à propos de l'arrivée du véhicule sur nos routes françaises n'a été communiquée.