Volvo dévoile sa rivale à la Model 3 : la Polestar 2

La Tesla Model 3 en ligne de mire

Une connectivité sous Android

Alors que la Tesla Model 3 vient à peine d'arriver chez ses premiers acheteurs en France , voilà que Volvo officialise une nouvelle concurrente à la berline américaine :A quelques jours de l'ouverture du salon de Genève, Volvo officialise donc sa Polestar 2, élaborée à partir de la plateforme maison CMA ().Côté moteur, on retrouve. De quoi permettre à la berline de s'affranchir du. Volvo assure(en cycle WLTP)Pour Thomas Ingenlath, CEO chez Polestar : «».Côté look, il sera possible d'opter pour, qui inclut notamment de larges. Le tarif de laest fixé à 59 900 euros, contre 39 900 euros pour l'édition « de base ».Côté connectivité,, et proposera évidemment divers servicescomme Maps ou encore Assistant, sans oublier le Play Store.La Polestar 2 fera sa toute première apparition publique au Salon de Genève 2019, qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Elle sera par la suite exhibée sur la plupart des salons automobiles en Europe, en Amérique du Nord et en Chine.