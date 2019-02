Tesla : la Model 3 serait proposée en leasing (selon un mail interne)

Le leasing, pour quels avantages ?

Objectif : augmenter la demande

C'est une bonne nouvelle pour les adeptes de la voiture. Certes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tâchons de dépoussiérer ce terme anglophone répandu dans le milieu automobile. Le principe duest simple : il consiste à louer un véhicule doté d'une option d'achat disponible à l'issue de la période de location, sans que ladite option ne soit obligatoire pour l'utilisateur. C'est justement, par nature, une option.Grâce à ce système, un automobiliste se réserve le droit de, qui plus est neuf à chaque nouvelle location. La durée de location varie généralement entre deux et six ans. Et dans l'idée, c'est ce que souhaite mettre en place le fabricant californien: une Model 3 en, d'après un mail envoyé aux employés de la compagnie et sur lequel Electrek a pu mettre la main.Selon le document, la Model 3 en LOA (Location avec Option d'Achat) pourrait débarquer d'ici les. Si le constructeur américain a confirmé les informations d'Electrek, il balaye en revanche d'un revers de la main les délais évoqués : «», a déclaré un porte-parole.L'objectif de ce nouveau projet sera d'attirer une nouvelle fournée d'utilisateurs encoreà l'idée d'acquérir une Model 3. Son prix onéreux rebute logiquement une partie du grand public. Mais la proposer enserait l'occasion pour les plus hésitants de la, à moindre coût, dans l'optique de s'en faire une idée claire, sans pour autant casser la tirelire.