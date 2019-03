Volkswagen : un buggy 100% électrique attendu à Genève

Un « Dune Buggy » électrique chez Volkswagen

Le prochain Salon de Genève risque d'être particulièrement électrique, avec la présence de nombreux modèles à venir, mais aussi de concepts. Chez, on exhibera, et basé sur la plateforme MEB.Pour Volkswagen, il s'agit donc de reproduire(et électrique donc) de ces buggies stars des années 80. À l'heure actuelle, le groupe Volkswagen joue évidemment la carte duen ne dévoilant qu'une mystérieuse image, laissant néanmoins admirer la silhouette de cet étonnant modèle à venir.Un buggy sans toit (et sans portes d'ailleurs),. Présentation prévue, en, le 5 mars prochain, à 10 heures 20 très précisément.