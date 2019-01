McLaren imagine la Formule 1 des années 2050... entre F-Zero et Trackmania ?

La F1 en 2050 selon McLaren

Un équipement futuriste

Dans le cadre de son projet, le constructeur britannique McLaren a posté une vidéo permettant de matérialiser la vision de la course du futur, avec des innovations technologiques au niveau des bolides bien sûr, mais aussi au niveau du circuit.A quoi pourrait bien ressembler? C'est la question à laquelle McLaren a tenté de répondre avec son concept, une monoplace animée par un moteur électrique, et dont le look et les caractéristiques sont inspirés directement par des discussions avec les fans de la discipline. «» explique le constructeur.Côté performances, lapourrait filer jusqu'à 500 km/h, avec. Côté recharge, on utilise ici un système par induction, intégré directement dans l'allée des stands, un peu à la manière d'un. De cette manière, c'est au pilote d'adapter sa vitesse dans la pit-lane pour s'assurer une recharge plus ou moins importante. Selon le responsable des moteurs électriques McLaren, il devrait être possible de recharger la batterie à hauteur de 50% en une trentaine de secondes à peine.Sur la piste, le pilote serait épaulé non pas par un ingénieur humain, mais par une intelligence artificielle. Cette dernière se chargerait de donner des indications visuelles au pilote, en affichant diverses données directement sur sa visière. La combinaison du pilote serait également, et apporterait divers avantages, comme la possibilité d'encaisser davantage de G.A noter que les émotions du pilote seraient enregistrées par cette même combinaison, et retranscrites directement dans la couleur des pneus.La McLaren MCLE dispose également d'une aérodynamique active, qui évolue en fonction des accélérations et des freinages. A ce sujet, McLaren a également imaginé un circuit de F1 futuriste, avec notamment des virages inclinés (comme en IndyCar), mais aussi des sections vitrées...Bref, plus que 30 ans à patienter pour savoir si McLaren a vu juste avec sa vision de la F1 du futur !