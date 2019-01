Honda : un nouveau prototype 100% électrique à Genève

Honda : un véhicule 100 % électrique attendu à Genève

Honda table sur 2/3 de ventes électriques en 2025

Cela ne fait plus aucun doute : 2019 sera l'année de l'électromobilité. Si certains constructeurs sont déjà présents sur le segment (BMW, Jaguar, Renault...), d'autres comme Porsche ou encore Audi vont se lancer dans la bataille . Chez Honda, on confirme la présentation d'un nouveau prototype de véhicule électrique à Genève en mars.A l'occasion du 89e Salon International de l'Automobile de Genève, qui se tiendra du 7 au 19 mars au Palexpo, Honda va présenter pour la première fois. La conception du nouveau véhicule électrique de Honda est axée sur l'aspect fonctionnel, comme l'illustrent les croquis du prototype et son design qui se veut à la fois simple, unique et épuré.Difficile également de ne pas y voir une filiation assez évidente avecprésenté initialement lors duen 2017. Soulignons que le modèle présenté ne sera pas le modèle définitif, mais bien un prototype, qui préfigure le modèle de série à venir.Cette première mondiale est une nouvelle démonstration de la « vision électrique » de Honda. Le constructeur confirme également son engagement à faire en sorte que deux tiers des modèles vendus en Europe par la marque soient équipés de motorisations électriques d'ici 2025.Honda confirme également qu'du modèle présenté dans quelques semaines