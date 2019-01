Harley-Davidson consolide sa place sur l'électrique : deux concepts de motos dévoilés

Harley-Davidson lève le voile sur deux concepts

La moto électrique LiveWire présentée lors du(CES) 2019 ne représentait en fait que les prémices des projets Harley-Davidson dans le domaine de l'électrique.La compagnie américaine vient en effet de livrer des détails sur deux nouveaux concepts de cyclomoteurs électrifiés, dont les premières images avaient été dévoilées lors du salon de Las Vegas en janvier dernier.Harley-Davidson a ainsi publié un communiqué de presse revenant sur les tenants et les aboutissants de ses projets motorisés : ces derniers pourront être pilotés sans aucun permis moto, et offriront une expérience utilisateur basée sur l'agilité, la maniabilité et la légèreté.Côté performances, les ingénieurs misent sur une accélération instantanée, sans oublier une batterie amovible rechargeable sur n'importe quelle prise domestique.