Prévisions 2025 : Volkswagen compte produire 1,5 million de véhicules électriques

L'ID.3 en première ligne

L'ID.4 en embuscade

Source : communiqué de presse

Les ambitions de Volkswagen en matière de voitures électriques ne sont plus à démontrer. Dans l'optique de respecter les accords de Paris relatifs à la réduction des émissions de CO2, la firme d'outre-Rhin multiplie les projets de véhicules zéro émission à coups de milliards d'euros d'investissement . En 2020, pas moins de huit modèles 100 % électriques ou hybrides sont d'ailleurs attendus.Dans un contexte de plus en plus concurrentiel où la majorité des constructeurs placent leurs pions, la multinationale a communiqué ses objectifs à l'horizon 2025 : produire jusqu'à 1,5 million de véhicules électriques, soit environ 250 000 unités assemblées par an. Le cru 2020 devrait quant à lui être boosté par l'ID.3, introduite à l'International Motor Show Germany, en septembre 2019.», a souligné Thomas Ulbrich, membre du directoire du groupe, dans un communiqué de presse officiel. Assemblée à l'usine de Zwickau, l'ID.3, lancée à moins de 30 000 euros, a déjà reçu 37 000 précommandes, d'après la marque.Prévue pour l'été 2020, le premier modèle de la gamme ID. nourrit de grands espoirs au sein des équipes de l'entreprise. Dans son sillage, le SUV ID.4, situé à la croisée des chemins des concepts ID. Crozz et ID. Next, devrait lui aussi faire l'objet d'une présentation plus détaillée, suivie de sa mise en production.