Volkswagen : huit véhicules électriques en 2020, 11 milliards d’investissement d’ici 2024

À coups de milliards

Quelles voitures au programme ?

Source : Volkswagen

À chaque nouvelle fin d'année, un ou plusieurs nouveaux plans d'investissement font l'objet d'une annonce du côté de chez Volkswagen. Or, il faut bien l'avouer : à force, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. En novembre 2018 , la multinationale d'outre-Rhin levait le voile sur un pactole de 44 milliards d'euros destinés à ses solutions électriques et autonomes. Il y a un mois , le constructeur se projetait sur les dix prochaines années au travers d'un nouveau fonds de 60 milliards d'euros, dont 33 milliards alloués à l'électrification de sa gamme entre 2020 et 2024, laissant présager pas moins de 75 nouveaux véhicules électriques et hybrides. Voilà maintenant que l'entreprise se focalise davantage sur le court terme : le cru 2020, en l'occurrence.D'après le communiqué de presse publié par la marque, 19 milliards d'euros serviront à booster le développement des ses prochaines technologies automobiles d'ici 2024, dont 11 milliards dédiés à l'électromobilté. Aussi, Volkswagen promet d'introduire huit modèles électriques et hybrides dans le courant de l'année 2020, parmi les trente-quatre nouvelles automobiles prévues au cours des douze prochains mois.Entre la micro-citadine Volkswagen e-Up! 2.0 , la compacte ID.3 attendue cet été, le SUV ID.4 et les hybrides Tiguan restylé, Golf 8 et Seat Tarraco, quelques noms des heureux élus sont d'ores et déjà connus. D'autres viendront probablement s'ajouter à la liste au cours des prochains mois. Ce n'est maintenant qu'une histoire de temps.