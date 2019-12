TOGG, une entreprise turque soutenue par l’Etat, révèle son premier SUV électrique

3,7 milliards d'investissement

Pininfarina, un partenaire privilégié

La Turquie se jette à corps perdu dans l'automobile électrique. Un consortium de cinq industriels turcs (Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell et Zorlu Holding) s'est allié sous le nom de TOGG dans l'optique de conquérir un marché de plus en plus pris d'assaut par les grands constructeurs du secteur. L'objectif : lancer cinq modèles zéro émission au cours des prochaines années.Pour ce faire, l'entreprise a reçu le soutien financier de l'Etat, dirigé par Recep Tayyip Erdoğan, à hauteur de 3,7 milliards de dollars, peut-on lire dans les colonnes du site spécialisé Electrek . Un pactole étalé sur treize ans qui servira notamment à fabriquer jusqu'à 175 000 voitures électrifiées par an. Mais sans usine de production, la tâche s'annonce délicate.C'est pourquoi un site flambant neuf sortira de terre à Bursa, dans le nord-ouest du pays, d'ici 2021 : un total de 4300 personnes devraient être embauchées une fois l'installation achevée. Le gouvernement a même garanti d'acquérir 30 000 de ces futurs véhicules, apprend-on dans Autoblog , présent lors de l'inauguration du premier SUV présenté par la marque.Un SUV justement développé en collaboration avec l'une des entreprises de design parmi les plus célèbres de l'automobile, j'ai nommé Pininfarina. Pour l'occasion, le véhicule a été décliné en deux versions : l'une de 200 ch avec un seul et unique moteur, l'autre de 400 ch en quatre roues motrices. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en l'espace de 7,6 et 4,8 secondes, respectivement.Quant à l'autonomie, les ingénieurs du groupe tablent sur un rayon d'action oscillant entre 300 et 500 km selon les modèles. Une charge rapide de 150 kW a également été évoquée, tout comme des fonctionnalités autonomes de niveau 2. A cela s'ajoute un intérieur axé sur le numérique (quatre écrans au total). Livraisons prévues en 2022.