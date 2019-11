Chevrolet présente E-10, un pick-up électrique au look (très) rétro

© Chevrolet

De 0 à 100 km/h en cinq secondes

Cure de jouvence pour les hot rod

Source : DesignBoom

Le concept est décrit par le constructeur comme «». Un futur qui se définit autant par sa puissance que par son look rétro.Le véhicule embarque à son bord deux batteries de 60 kWh, qui lui confèrent une autonomie équivalente à celle de la Chevrolet Bolt, soit approximativement 320 km. Ces deux batteries sont placées à l'arrière et alimentent deux moteurs électriques « eCrate » situés, eux, à l'avant. L'E-10 est capable de délivrer 450 chevaux aux seules roues arrières et reçoit une boîte automatique traditionnelle. Il peut passer de 0 à 100 km/h en cinq secondes environ, et effectuer 400 mètres avec départ arrêté en moins de 13 secondes.Pour Jim Campbell, le vice-président des versions « Performance » et « Motorsports » chez Chevrolet, «». Et de poursuivre «».Russ O'Blenes, le directeur des versions « Performance » du constructeur, ajoute : «». En 2018, Chevrolet avait dévoilé l'eCOPO Camaro, une supercar électrique dédiée aux courses de dragster.Concernant son design, l'E-10 s'inspire directement du C-10, un pick-up commercialisé en 1962. Il en reprend les principaux traits, conservant notamment le caractère anguleux de l'habitacle. Les deux batteries occupant l'essentiel de la place à l'arrière, elles retirent le côté spacieux et pratique de ce genre de pick-up. La garde au sol semble avoir été rabaissée, et les jantes à l'avant et à l'arrière sont désormais respectivement de 20 et 22 pouces.Le concept dispose également de trois hauts-parleurs (un à l'avant, deux à l'arrière) censés donner aux moteurs électriques - et donc silencieux - le bruit désiré. Parmi les sons possibles, le véhicule est capable d'imiter la douce sonorité d'un V8 ou celle de la Camaro Z28 LS7.Jim Campbell ajoute que le concept aurait été entièrement conçu en 18 semaines. Pour lui, ce véhicule doit montrer ce à quoi pourrait ressembler «».