Accusé d'être bâti sur un mensonge, le constructeur Nikola est dans la tourmente

Le rapport de Hindenburg Research s'ouvre sur un rappel du passé de Trevor Milton, et le lancement de sa première entreprise nommée dHybrid Inc., et déjà destinée à fabriquer des pick-ups et camions électriques. La marque a connu d'excellents débuts, marqués par un contrat avec Swift Transportation pour un test de conversion de 10 camions, qui devait se transformer en accord sur 800 camions si l'essai fonctionnait.