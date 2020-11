Près de 650 km d'autonomie pour la Toyota Mirai à hydrogène nouvelle génération

Dès le premier coup d’œil, on remarque que Toyota a repensé la silhouette de sa Mirai en s’éloignant du style de la Prius et en s’approchant du design Lexus, pour offrir une ligne aussi agréable et qu'agressive.

Côté technique, Toyota a retravaillé sa pile à combustible qui gagne en puissance, passant de 114 à 128 kW, tout en réduisant son encombrement, ce qui a pour avantage de pouvoir augmenter la taille des réservoirs de la pile, passant de 4,6 kg à 5,6 kg. Le résultat de cette nouvelle configuration permet à la Mirai d’offrir une autonomie de 400 miles, soit environ 645 km.

Pour favoriser son développement, Toyota a également revu son prix. Si la première version était proposée à 60 000 $, la nouvelle Mirai sera proposée 10 000$ moins cher, soit 50 000$, une réduction de près de 20 % de son tarif initial.