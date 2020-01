La Toyota Mirai propulsée à l'hydrogène, prévue en 2020, promet 650 km d'autonomie

© Toyota

Une place de plus

650 kilomètres d'autonomie attendus

Équipée d'une pile à hydrogène, elle n'a gardé de la première génération que le nom si l'on en croit Yoshikazu Tanaka, ingénieur en chef de la Nouvelle Mirai.Cette deuxième génération de la Mirai a été évoquée une première fois au Tokyo Motor Show , en octobre dernier. À l'extérieur, la Mirai est à la fois plus longue, plus basse et plus spacieuse que son aînée. Elle affiche une longueur de 4,975 mètres, une largeur de 1,885 mètre et une hauteur de 1,470 mètre pour un empattement de 2,920 mètres. En comparaison, la première génération montrait une longueur de 4,890 mètres, une largeur de 1,815 mètre, une hauteur de 1,535 mètre et un empattement de 2,780 mètres. Des modifications qui peuvent sembler modestes a priori, mais qui permettent à cette version de gagner une place assise supplémentaire. Désormais, la Mirai est une cinq places.La marque définit l'habitacle comme «». Il doit accueillir un écran central de 12,3 pouces.Sous le capot, Yoshikazu Tanaka détaille les différences entre cette nouvelle version et la première dévoilée en 2014 : «»Il a également déclaré que «». Elle modifie également son type de traction : la Mirai fait désormais partie des propulsions, alors que la première génération a fait le choix d'une traction.La Mirai II utilisera l'architecture TNGA . Aucun détail supplémentaire n'a été donné concernant la puissance de l'ensemble, alors que la première version de la Mirai revendique 154 chevaux.Le véhicule dispose ainsi d'une autonomie d'environ 650 kilomètres. Sur son site , le constructeur affirme qu'il s'agit là d'une augmentation de 30 % par rapport au modèle actuel, admettant tout de même que le chiffre reste en cours d'homologation. Si la motorisation a été améliorée, ce gain viendrait d'abord de l'augmentation de la capacité du véhicule, la nouvelle Mirai disposant de trois réservoirs à hydrogène au lieu de deux. Celui-ci doit permettre d'emporter un kilogramme d'hydrogène sous pression (700 bars) supplémentaire.Pour le moment, aucun prix n'a été communiqué pour ce véhicule, qui doit être lancé d'ici fin 2020 en Europe, en Amérique du Nord et au Japon.