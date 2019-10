Voiture à hydrogène : Toyota va présenter une Mirai restylée au Tokyo Motor Show

Rendez-vous en 2020

Source : ElectricCarReport

La Toyota Mirai première du nom, introduite à l'occasion du salon automobile de Los Angeles en novembre 2014, n'avait pas fait l'unanimité, la faute à un design osé ayant clairement divisé les foules. Ses faibles chiffres de vente - 10 000 - reflètent en partie ce mauvais choix. Cinq ans plus tard, le constructeur nippon remet le couvert avec un nouveau concept-car Mirai proche du modèle final, présenté dans un communiqué de presse officiel Cette version restylée se démarque sur plusieurs points : des lignes plus conventionnelles, trois places à l'arrière au lieu de deux et deux écrans placés à l'avant (un central de 12,3 pouces, l'autre en guise de combiné d'instrumentation).L'automobile à pile à combustible devrait prendre le chemin de la commercialisation au cours de l'année 2020, aussi bien en Europe qu'au Japon et aux États-Unis.