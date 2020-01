CES 2020 : Toyota va construire une ville pour le développement de ses appareils connectés

© Toyota

La ville de demain au pied du Mont Fuji

2

Bjarke Ingels aux commandes

Source : TechCrunch.

La construction de cette ville baptisée «» doit commencer en 2021.L'objectif annoncé par Toyota est de créer une ville à proximité du Mont Fuji, au Japon. Celle-ci doit devenir un concentré de technologie pour figurer la ville de demain. La(littéralement «») sera alimentée par de l'hydrogène et laissera une large place à la robotique, aux technologies autonomes et à l'intelligence artificielle.Akio Toyoda, le P.D.-G. de Toyota Motor, a promis, lors du CES 2020, qu'il ne s'agirait pas d'un site de test comme les autres. Le communiqué de l'entreprise le qualifie davantage de «».Le dirigeant a déclaré : «». Les habitations doivent comprendre des services robotisés assistant les individus dans leur vie quotidienne. Toyota précise aussi que ces bâtiments disposeront de capteurs permettant de suivre l'état de santé et les besoins de chaque personne. Enfin, aucun véhicule pilotable ne sera autorisé à: tous les déplacements se feront au moyen de véhicules pleinement autonomes et dépourvus d'émissions de COLa mini-ville, dont la première phase de construction doit démarrer en 2021, comptera 2 000 habitants à son lancement. À priori, il s'agira essentiellement de scientifiques participant activement au programme de recherche.La construction sera aux mains de l'architecte danois Bjarke Ingels, le P.-D.G. de Bjarke Ingels Group (BIG). Cette société a travaillé sur de célèbres projets, comme la Two World Trade Center à New-York, la Lego House danoise ou le nouveau siège de Google à San Francisco. À propos de la, Bjarke Ingels a déclaré : «».Avec ce programme, Toyota confirme sa volonté d'aller plus loin que la simple construction automobile. La société s'est déjà positionnée dans les secteurs de la robotique (notamment avec ses modèles prévus pour les JO de Tokyo 2020 ), de l'intelligence artificielle et même de l'aérospatiale