Toyota prévoit d'envoyer un véhicule habitable autonome sur la Lune

Objectif Lune

2 à 4 personnes au sein d'une cabine pressurisée

Mardi dernier, l'a annoncé le début d'une nouvelle collaboration avec. Un accord qui vise la production d'un nouveaupar le constructeur automobile.Toyota va donc travailler sur un véhicule autonome, capable de se déplacer sur la surface accidentée de la Lune. Un véritable défi dans la mesure où l'engin sera exposé à des conditions de rayonnement et de température particulièrement exigeantes, ainsi qu'à une gravité beaucoup plus faible que sur Terre. D'autant que la JAXA table sur une autonomie de 10 000 km.Pour alimenter son véhicule, le constructeur japonais mise sur les. Leur principe : transformer de l'hydrogène en électricité, grâce à un apport en oxygène. L'avantage principal de cette méthode étant de produire une grande quantité d'énergie tout en ne rejetant que de l'eau. Pour compléter, l'engin sera également pourvu de panneaux solaires.Par ailleurs, le rover devra également être équipé d'une cabine pressurisée, permettant à ses occupants de se déplacer sans combinaison. Avec des dimensions de 6 x 5,2 x 3,8 m, le véhicule pourra accueillir deux personnes, voire quatre en situation d'urgence.La JAXA et Toyota projettent d'envoyer leuren 2029, avec l'idée de disposer d'un élément primordial pour se positionner en vue de «».