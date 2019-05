Toyota investit 100 millions dans la recherche sur la robotique et l'autonomie

200 millions de dollars investis en deux ans

Alors qu'en deux ans Toyota AI Ventures a investi 100 millions de dollars dans près d'une vingtaine de startups de la tech, voilà que la société a décidé de réinvestir 100 nouveaux millions de dollars pour débusquer de nouvelles technologies. Un investissement de taille pour devenir un «» pour ces startups de la robotique et de l'IA.Crée en janvier 2016, l'institut de recherche et développement Toyota Research Institute n'a pas chômé. Jouxtant l'Université de Stanford, cet institut s'est spécialisé dans les « domaines à fort potentiel » pour Toyota : la robotique et l'IA. Un institut appuyé depuis deux ans par Toyota AI Ventures, la filiale capital-risque de la maison mère, et qui a permis, en deux ans, d'investir 100 millions de dollars dans 19 startups comme May Mobility spécialisée dans les véhicules autonomes, ou Intuition Robotics, spécialisée dans l'IA cognitive. Voilà qu'une nouvelle enveloppe de 100 millions de dollars a été débloquée pour ce fonds, avec toutefois un changement d'objectif : viser des startups qui n'en sont pas à leur première création d'entreprise et qui se présentent économiquement plus viables que leurs prédécesseurs.Toyota ne fait pas cavalier seul dans cette stratégie d'investissement dans les technologies automobiles dernier cri. Rien qu'en 2018, plus de 8 milliards de dollars ont été investis dans ces dernières, selon CB Insights , malgré un ralentissement global des ventes automobiles.