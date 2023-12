Le sous-sol béarnais, une source inattendue d'hydrogène blanc ?

La phase d'exploration devrait s'étendre sur une durée comprise entre deux et trois ans. Elle est d'une importance cruciale puisque c'est à ce moment-là que sont évaluées la quantité d'hydrogène disponible et la faisabilité de son extraction. Si la phase s'avère concluante, l'étape qui suivra sera un forage en bonne et due forme.

Pour expliquer le processus d'extraction, les fondateurs de TBH2 Aquitaine expliquent : « Lorsqu’on fore et qu’on arrive au réservoir, l’hydrogène passe de la roche vers le puits et remonte à la surface ». Un processus qui permettrait le captage de l'hydrogène et son acheminement vers des sites industriels en phase de décarbonation de leurs procédés.