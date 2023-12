De l'hydrogène naturel sous nos pieds ? La recherche de l'or blanc de la transition écologique enfin autorisée

L'hydrogène blanc intéresse de plus en plus pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il n'a pas besoin de l'appui d'autres sources d'énergies pour être produit. En effet, à l'heure actuelle, l'hydrogène dit « gris » provient des hydrocarbures, alors que l'hydrogène « vert » lui est obtenu grâce à l'électrolyse de l'eau, et ce grâce à l'électricité produite par des énergies renouvelables.

L'hydrogène blanc est au contraire lui directement présent dans des gisements sous-terrains, ce qui en fait une énergie directement bas-carbone. De plus, son coût serait beaucoup plus bas que l'hydrogène vert. Il serait, d'après Les Échos, de 50 centimes à 1 euro le kilo, contre 10 euros le kilo pour l'hydrogène vert. De quoi justifier un certain enthousiasme ?