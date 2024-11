C'est un cadeau de Noël et d'anniversaire (il est né un 11 décembre) avant l'heure ! Martin Ajdari, bientôt 56 ans, va prendre la direction de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce haut fonctionnaire, fils d'une ancienne députée socialiste et petit-fils d'un ancien ministre des Finances de l'ancien MRP, a surpris son monde.