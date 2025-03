Malgré une prise de conscience des institutions européennes, les mesures mises en place restent trop faibles pour enrayer le phénomène. "L’impact de la recommandation européenne reste très limité, avec peu ou pas d’amélioration des principaux indicateurs de performance tout au long de 2024", indique le rapport de Grant Thornton.



Les ayants droit, notamment La LIGA et la Live Content Coalition, réclament une régulation plus stricte et des sanctions à l’encontre des intermédiaires les moins coopératifs, en particulier les DSP. "Le rapport souligne la nécessité de renforcer les accords de coopération et d’accélérer les délais de suppression des contenus illicites. Il met également en évidence l’importance de mesures spécifiques pour les DSP, qui représentent la principale source de diffusions illégales non suspendues", commente LALIGA.



Alors que le piratage des événements en direct continue d’affecter les revenus des diffuseurs et des organisateurs, la question d’un renforcement des obligations légales se pose de plus en plus.



La troisième édition du rapport Grant Thornton est attendue pour le troisième trimestre 2025, et devrait permettre de mesurer l’évolution de la situation après plus de deux ans d’application de la recommandation européenne.



D’ici là, les ayants droit continueront à faire pression pour une action plus ferme de la part des institutions…