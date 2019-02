Netflix : 5 millions d'abonnés en France

Le cap des 5 millions est franchi

Netflix ne représente "que" 1 à 2% du temps passé devant la télé

Source : Le Figaro

C'est le Figaro qui nous apprend que. Cette statistique a été confirmée un peu plus tard par la plateforme de streaming elle-même auprès de France Info . En avril 2018, elle comptait environ 3,5 millions de fidèles, d'après des chiffres officieux toujours en provenance du Figaro.Ainsi,passe devant Canal + qui enregistrait plus de 4,7 millions d'abonnés en France au troisième trimestre 2018. Cependant, il est important de préciser que le service en ligne ne représente qu'entre 1 et 2% du temps passé devant la télévision dans le pays. Les 5 millions annoncés aujourd'hui ont tout de même de quoi réjouir la multinationale américaine qui va poursuivre sans mal son expansion dans le monde entier.En seulement quatre ans et demi,a donc franchi un nouveau cap en France. Avec ses nouveautés mensuelles et ses productions de plus en plus ambitieuses, nous voyons mal ce qui pourrait freiner le développement de la plateforme dans les mois qui viennent.