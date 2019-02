Netflix : après Android, le téléchargement automatique est disponible sur iOS

Shutterstock.com

Une option qui soigne votre espace de stockage et vous offre un gain de temps

Désormais, il n'y aura plus de jaloux chez les utilisateurs. Après avoir lancé la fonctionnalité deou Smart Downloading sur Android l'année dernière, a annoncé , jeudi 7 février, l'avoir installée sur son application iOS.La fonctionnalité, qui s'applique en appuyant sur l'icône « Téléchargements », puis « Mes téléchargements » et « Téléchargements intelligents », permet à l'application de gérer toute seule les téléchargements d'épisodes sur l'appareil.Lorsque vous avez terminé le visionnage d'un épisode, la fonctionnalitépour faire de la place puis, ce qui évite d'être embêté par les soucis de stockage et de perdre du temps avec différentes manipulations.