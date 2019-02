D'après Rotten Tomatoes, les meilleurs films proviennent de Netflix

Moins de films mais plus de qualité sur Netflix



Le géant devient petit à petit son propre producteur de contenus



Source : Gizmodo

LesNetflix sont bien mieux accueillis que ceux des autres plateformes devidéo. Selon les données du site, bien connu des cinéphiles pour regrouper les différents avis des critiques et internautes, le géant de laà la demande produit des films plus appréciés des spectateurs que ceux de ces concurrents.Les membres du site Streaming Observer, spécialisé dans l'actualité des plateformes de vidéo, a analysé les différentes données fournies par les acteurs du streaming.596 films sont certifiés « Frais » sur(l'équivalent de « bons » pour le site) sur 3 839 disponibles. C'est nettement plus qu'Amazon Prime Video, avec 232 films appréciés sur 17 461 disponibles. Hulu suit avec 223 films « Frais » sur 2 336 proposés et HBO ferme la marche avec seulement 38 films jugés bons et 815 disponibles.Rotten Tomatoes n'est pas un critère absolu pour déterminer laou non d'un film, les critères d'appréciation du site ayant régulièrement fait débat chez les cinéphiles. Mais cette étude montre bien que Netflix, en proposant plus de 4 fois moins de films que son concurrent direct Amazon, réussit à mieux cibler les attentes et les gouts de ses abonnés.De l'autre côté, Amazon Prime Video a privilégié la quantité, quitte à noyer ses utilisateurs sous les films de seconde zone.Netflix a diminué considérablement son catalogue de films achetés à différents studios pour se concentrer sur sainterne. Le service a produit ou co-financé en 2018 85% des contenus disponibles. Avec comme avantage par rapport aux studios traditionnels de cinéma une connaissance fine des gouts de chacun de leurs abonnés.